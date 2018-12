Silný vítr se v Česku udrží i v neděli. Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře i vánoční stromky

Vítr může podle meteorologů v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Výstraha před ním platí pro Prahu a Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj do nedělních 16:00. Na Vysočině, v Moravskoslezském kraji a v některých okresech Olomouckého a Zlínského kraje vítr nabere na síle v noci na neděli a stejně jako v regionech v západní polovině Čech má foukat do nedělních 16:00.

Na horách by měli lidé omezit túry zejména do hřebenových partií. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. „Fouká silný vítr, nahoře do 30 metrů za vteřinu, tedy do 108 kilometrů v hodině. Vypadá to, že horní úsek nepojede ani v neděli,“ řekl náčelník lanové dráhy. V sobotu ráno byla na Sněžce mlha a teplota kolem nuly. Lanovka od 5. listopadu jezdila jen o víkendech, protože podstupovala pravidelnou podzimní údržbu.

V Královéhradeckém kraji by v sobotu mělo být oblačno, ráno a dopoledne přechodně polojasno, místy přeháňky nebo déšť, četnější na horách. Nad 700 metrů, později nad 900 metrů, by podle předpovědi měly padat srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi pěti až osmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem jednoho stupně nad bodem mrazu.