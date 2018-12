Kartáček, který by mohl vymýtit rakovinu děložního čípku. Jeho použití při vyšetření zjistí přítomnost viru

Třicetiletá Denisa už má za sebou dvě operace a chemoterapii a kvůli rakovině děložního čípku strávila skoro půl roku v nemocnici. K lékaři přitom chodila pravidelně a signál, že by se rakovina mohla týkat i jí, nikdo nezaznamenal: „Před rokem to na tom stěru vidět nebylo a letos v květnu už jsem měla nádor dva centimetry.“

„Cílem preventivních vyšetření je odhalit nádor ve stadiu přednádorových změn, tedy ještě než vznikne. Tady jdeme o krok dřív: my odhalujeme pacientku, která je infikovaná virem, který může takové změny způsobit,“ vysvětluje onkogynekolog Jiří Sláma ze Všeobecné fakultní nemocnice, jenž je garantem studie.

Mluvčí největší pojišťovny VZP Oldřich Tichý upozorňuje, že je to otázka státu a ministerstva zdravotnictví. „Rozhodne-li ministerstvo, budeme ho hradit,“ dodává.

Samotný resort zdravotnictví účinnost této metody nepopírá: jenže ze statistik vyplývá, že na každoroční screening kvůli rakovině děložního čípku chodí k lékaři jen 56 % žen. Chce proto nejdřív dostat do ordinací více pacientek: „My potom budeme dělat vše pro to, aby ty používané metody byly co možná nepřesnější,“ dodává náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Standardní součástí vyšetření by tak mohl být speciální kartáček nejdřív od roku 2020. Gynekologové si však od něj slibují úplné vymýcení této diagnózy.