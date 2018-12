Památník v Letech vyjde na téměř 40 milionů, otevřít by se měl v roce 2023

Samotná demolice stávajících hal zřejmě přijde na řadu v posledních třech měsících roku 2019. Celý areál je však na bourání připravený už teď. „Na místě už je jen nádrž na kejdu, a ta se bude likvidovat v průběhu demolice,“ dodala Kohoutová.

Pak už se začne stavět. Podoba památníku by nicméně mohla vzbudit kontroverzi. Nápad zahrnout část hal bývalého vepřína do budovy památníku označuje za „diskutabilní“ i Kohoutová. „Jestli bude myšlenka opravdu použita, závisí na konkrétním návrhu a autorovi,“ vysvětlila. S takovou koncepcí by třeba nesouhlasila starostka obce Lety Blanka Hlavínová. „Moc by se mi to nelíbilo,“ dodala. „Možná by to ale byla nějaká připomínka toho, co se tam také dělo,“ přiznala.