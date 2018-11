Výrobce stahuje šarži Ibalginu Junior, má podezření na závadu v jakosti

Šarže Ibalginu Junior, kterou nechal výrobce stáhnout, má číslo 8K0151. „SÚKL vyzývá veřejnost, aby závadný přípravek nepoužívala a vrátila ho zpět do kterékoliv lékárny, která ho může vyměnit za balení nedotčené závadou v jakosti, případně vrátit peníze,“ uvedla mluvčí úřadu Barbora Peterová. Dodala, že v šarži „může být přítomna cizorodá látka“.

Podle úřadu výrobce léku neeviduje ani u problematické šarže žádné nežádoucí účinky, zároveň ale nelze zcela vyloučit její dopad na zdraví pacientů. SÚKL předpokládá, že buď v lékárnách nebo u pacientů je asi 1660 balení šarže 8K0151.

Ibalgin Junior je určen dětem od 6 do 12 let. Nejde o klasické růžové tablety, nýbrž o tekutý přípravek – suspenzi. Jde o stomililitrové balení, problematická šarže má uvedenou použitelnost do července 2020.