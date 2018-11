Dárky do nemocnic nebo dětských domovů. Před Vánoci startují charitativní projekty

Víc než měsíc před Vánoci se spouštějí charitativní projekty, které chtějí přinést dárky do dětských domovů nebo na dětská oddělení nemocnic. Organizátoři jsou rádi za každý příspěvek, zároveň ale upozorňují na to, že ne každý dar je vhodný. Například plyšové hračky do nemocnic nepatří.