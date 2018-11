Facebook používají jen někteří, YouTube skoro nikdo, kritizuje kolegy senátor Růžička

Růžička také zmínil, že za dva roky, co je v Senátu, tam panují velmi korektní vztahy a snaha se domluvit. „Nechceme to hnát na sílu, nechceme to uzurpovat,“ dodal směrem k blížící se volbě vedení (první schůze Senátu v povolebním období je 14. listopadu). Domluvu podle něj ovlivní i obsazení dalších míst ve vedení Senátu a předsedů výborů.

Dohodu považuje za nesmírně důležitou, aby Senát mohl „fungovat v takových vztazích jako dosud“. Zdůraznil rovněž, že Senát tady není proto, aby byl opozicí Hradu, nebo jeho podporovatelem, ale je tu pro korekci zákonů.

V pořadu se Růžička (jako dlouholetý ředitel pražského Gymnázia J. Keplera) také vyslovil pro změnu rámcových vzdělávacích programů, aby „nebyly tolik nacpané vědomostmi, abychom se posunuli do moderní doby“. Nemělo by se pak podle něj stávat, že někde končí výuku dějepisu rokem 1948 nebo že mladí lidé jen málo vědí například o roce 1918. „Školství chybí vize, co by měla škola přinášet,“ dodal senátor Růžička.