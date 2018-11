Petříček chválí Šanghaj za válečnou pomoc Židům. V Číně chce mluvit i o lidských právech

Petříček je s dalšími třemi ministry součástí delegace prezidenta Miloše Zemana, která v neděli přicestovala do Číny. Zemanův program začíná večerní recepcí pořádanou čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, v pondělí zahrnuje i jejich bilaterální jednání.

Slova uznání zazněla v Šanghajském muzeu židovských uprchlíků, kde se šéf tuzemské diplomacie zúčastnil slavnostního odhalení plakety připomínající čínskou pomoc českým Židům a připomněl příběh uprchlíka Josefa Schulhofa. Právě na jeho osudu ilustroval, jak rozdílné období dnes Evropa zažívá. „Neměli bychom to brát jako automatické,“ konstatoval.

Šanghajské muzeum židovských uprchlíků obsahuje expozici o životech Židů, kteří byli nuceni opustit Evropu kvůli blížícímu se holocaustu a rozhodli se vybrat si za své útočiště právě Šanghaj. Muzeum se nachází v bývalé synagoze ve čtvrti Chung-kchou, která je známá především tím, že od roku 1943 zde byli nuceni žít Židé, kteří se do Šanghaje přistěhovali po roce 1937. Díky tomu se jí začalo přezdívat šanghajské ghetto.

Petříček: Jsme schopní vyvážit zájmy obchodu i vlastní hodnoty

S prezidentem Petříček cestou do Číny probíral, jak by česká politika vůči Číně měla vypadat. „Vnímám Čínu jako velmi významného partnera, s kterým je třeba vést pragmatický a otevřený dialog o všech stránkách našich vztahů,“ řekl českým novinářům. Zmínil společné ekonomické zájmy, lidská práva podle něj do dialogu také patří.

Země jako Německo či Nizozemsko jsou podle něj příkladem, že lze prosazovat ekonomické zájmy a současně vycházet z jasných hodnot a principů. „Věřím, že jsme schopni vyvážit naše ekonomické zájmy a naše hodnoty,“ konstatoval.

Petříček po nástupu do funkce zdůraznil, že v oblasti diplomacie chce obecně klást důraz na lidská práva, téma podle něj musí být i součástí dialogu s Pekingem. V pondělí se sejde se svým čínským protějškem Wangem I. „Chtěl bych s ním hovořit o celé škále témat včetně lidských práv,“ zdůraznil.