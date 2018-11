Poche z Černínského paláce přece jen neodchází úplně. Bude poradcem ministra Petříčka

Přesto se z Černínského paláce neporoučí úplně. Petříček europoslance, kterému dříve dělal asistenta, jmenoval do týmu svých poradců. „Jsme domluveni, že bychom si nastavili fungování spolupráce v rámci širšího poradcovského týmu, kde bude deset až 12 lidí, jaké budou jednotlivé kompetence poradců. V jeho případě věřím, že i vzhledem k tomu, že má velké znalosti evropské politiky, zahraniční politiky EU, tak to by mohla být oblast, kde bychom spolupracovali,“ řekl ministr.

Poche bude v týmu poradců spolu s diplomatem Martinem Paloušem nebo historikem a prorektorem Univerzity Karlovy Martinem Kovářem. O spolupráci jedná ministr zahraničí ještě s ředitelem Střediska bezpečnostní politiky na Fakultě sociálních věd UK Milošem Balabánem a neformálně by se chtěl radit i s ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů Ondřejem Ditrychem a dalšími akademiky.