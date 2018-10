Radniční noviny fungují jako hlásné trouby politiků. Nejhůře jsou na tom v Litvínově, Břeclavi a Karviné

Podrobilo tamní tiskoviny několika měřítkům s cílem zjistit, nakolik je jejich obsah přínosný pro občany. Výzkumníky zajímalo hlavně to, jestli si čtenáři mohou vytvořit objektivní názor o poměrech v místní samosprávě a jestli mají díky listům šanci zapojit se do řešení veřejných záležitostí. V tomto ohledu radniční periodika propadla.

Litvínov, Břeclav, Karviná – v těchto městech vycházejí radniční noviny vytapetované fotkami starostů a plné pozitivních informací o těch, kteří právě vládnou. Žádná opozice, žádné problémy. Dobře na tom nejsou ani na Praze 2 nebo ve Frýdku-Místku. Vyplývá to z analýzy občanského sdružení Oživení. To se zaměřilo na městské zpravodaje v 65 největších českých městech.

„Města si moc neuvědomují, s čím mají co do činění a chápou to spíše jako nějaké PR médium pro prodej svých úspěchů,“ říká předseda organizace Oživení Martin Kameník, který bude hostem nedělního Newsroomu. Analýza se zaměřila na předvolební vydání – zkoumá vždy pět čísel u každých novin do letošního září.

Jako televize nebo rozhlas

Co jsou vlastně radniční periodika zač? Podle výzkumníků mají plnit podobnou funkci jako třeba Česká televize nebo Český rozhlas – tedy jako média veřejné služby. „Všechna tato periodika jsou placená z veřejných peněz, platí si je sami občané, proto by samozřejmě měla být přínosná především pro ně,“ vysvětluje jedna z autorek výzkumu Šárka Trunkátová.

„Nemohou dovolit, aby za veřejné peníze nedostal prostor nějaký objektivní názor nebo polemika. Navíc mají z tiskového zákona povinnost vyváženě a objektivně informovat,“ dodává Kameník. Taková ale nejsou. Kdo za to může? Je to chyba novinářů v radničních listech nebo samotných politiků? Více zodpoví předseda Oživení v nedělním Newsroomu.

Vyváženější než radnice na Slovensku nebo v Polsku

Žebříček zanalyzovaných zpravodajů má ale i opačný konec. Některým se daří plnit stránky názorově pestrým obsahem a vedení města dostává prostor v rozumné míře. Takové radniční noviny mají například v Brně, Liberci a taky na Praze 11. „Podle toho, jak se vedení radnice rozhodne periodikum vést, podle toho taky vypadají výsledky,“ komentuje Trunkátová.