Jiří Šedivý o potrestání pachatelů, při jejichž útoku zemřeli tři čeští vojáci v Afghánistánu

„Divil bych se, kdyby byli tak flexibilní, že by dokázali zareagovat během pár hodin (od vydání zprávy o dopadení strůjců útoku na české vojáky – pozn. red.) a přímo zaútočit na české vojáky,“ zauvažoval bývalý příslušník Skupiny speciálních operací SOG VP Lumír Němec.

„Je zcela evidentní, že muselo dojít ke spolupráci s některými místními občany. Pokud se o tom bude dál mluvit a bude se celý systém rozkrývat, tak se ten, kdo by chtěl akci pomstít, dostane k lidem, kteří informaci předali,“ varoval Šedivý a dodal, že operace na takovéto úrovni nemá odstrašující dopad, kvůli němuž by její odtajnění mělo smysl.

Shabu: Neplatí, že se nic nezveřejňuje

S názorem, že se informace neměly zveřejňovat, nesouhlasí novinář Lidových novin Martin Shabu, který o operaci jako první informoval. „Neplatí, že se nikdy nic nezveřejňuje,“ řekl novinář a poukázal na veřejně dostupné výroční zprávy vojenského zpravodajství, kam spadá i jednotka, která podle jeho informací akci provedla. Zmínil zapojení českých vojáků do akce proti Usámu bin Ládinovi, která však podle Šedivého právě odstrašující dopad měla.

Novinář dodal, že ministerstvo obrany, generální štáb, premiér republiky i americká ambasády byli srozuměni s tím, že informace bude zveřejněna, a nic nenamítali. „Považuju naopak za špatný postup, pokud bychom si to nechali pro sebe,“ míní.

Šedivý: Nebyla to msta

Šedivý se v pořadu 90′ ČT24 vymezil proti interpretaci operace jako aktu msty. Cílem podobných akcí je podle něj zajmout viníky a postavit je před soud. „Vyslat trestní komando, aby střílelo do lidí, protože něco takového zorganizovali, není správné a ani vysvětlování operace v tomto smyslu. Cílem je přivést lidi k odpovědnosti za to, co udělali,“ sdělil.

Šedivý dodal, že pokud se člověk, který má být zajmut a postaven před soud, brání zbraní, pak platí zákon „zabij nebo budeš zabit“. Jde ale o „politováníhodný čin“, protože zabitý pak nemůže být souzen a unikne spravedlnosti.