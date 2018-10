Sofie a Adam jsou poprvé mezi nejoblíbenějšími jmény dětí. Narodila se ale i Sibyla nebo Bentley

Terezu už přeskočila i Ema

U dívek vede čtvrtý rok po sobě Eliška. Na druhém místě je Anna. Rychle roste oblíbenost jména Sofie, která se do první dvacítky poprvé dostala teprve v roce 2010 a nyní už je na třetím místě.

Vzrostla také popularita jména Ema, která je na čtvrtém místě. Na jedenáctém místě pak ve variantě Emma, statistici ale obě jména počítají zvlášť. „V lednu 2015 se poprvé dostala Emma do prvních dvaceti nejoblíbenějších jmen a letos se podívala už téměř do první desítky. Pokud bychom obě varianty jména sečetly, tak by skončily na prvním místě,“ řekl mluvčí ČSÚ Tomáš Chrámecký.