Od mýtických aviatiků ke gripenům. Nový komiks provází historií tuzemského letectví

V novém komiksu mají místo všichni průkopníci letectví v Česku i na Slovensku. Od prvních aviatiků z historických pověstí až po současné gripeny, které musely před dvěma lety vzlétnout kvůli podezřelému airbusu.

„Gripeny dostaly za úkol vzít ho mezi sebe a doprovodit ho do Spolkové republiky Německo,“ dodává autor encyklopedie Václav Šorel, který psal letecký komiks pět let.

Jenom rok trvalo nakreslit všechny obrázky. „Jedna strana trvá zhruba tři dny, ale je to podle počtu obrázků, někdy je to míň, někdy víc,“ podotýká výtvarník Michal Kocián.

V knize se objeví kresby třiceti typů letadel, které Michal Kocián dělal podle plastových modelů. „Bez nich by to ani nešlo nakreslit, protože je tam spousta detailů. Člověk si je nafotil přesně v té poloze, kterou potřeboval, a pak jsem to nakreslil podle té fotky,“ přiblížil výtvarník.