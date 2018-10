Mimotělní pumpa zachraňuje děti, které mají jen pětiprocentní naději na přežití. V Česku ale přístrojů není dost

Stejný postup platí i v případě oběhového selhání. Pokud dojde k oběhovému selhání, které již nelze ovlivnit léky, je nezbytné opět pacienta připojit na ECMO. Převedeno do praxe: pacient je přijat do nemocnice pro známky dechové nebo oběhové nedostatečnosti. Je léčen léky, kyslíkem nebo umělou plicní ventilací. Může se stát, že nemoc je tak závažná, že uvedená léčba již nestačí. V tuto chvíli by měla být zvažována možnost připojit pacienta na ECMO. Nemoc může trvat různě dlouho, stav pacienta se může prudce zhoršit během dní nebo i hodin.