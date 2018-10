Synecký nespáchal trestný čin, když Peltovi vyzradil policejní odposlech

Podle obžaloby Syneckého v prosinci 2016 požádali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), aby dal do Peltovy kanceláře nahrávací zařízení. Prověřovali Peltovy kontakty se soudkyní Sylvou Mašínovou, která rozhodovala civilní spor místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra. Bezpečnostnímu manažerovi řekli, že o tom musí zachovávat mlčenlivost, a Synecký to i podepsal. O nasazení odposlechu ale podle státního zástupce Peltovi řekl.

Já nejsem advokát, ale mí různí přátelé a kamarádi, když jsem jim popsal, že nějaká civilní osoba může instalovat věc tohoto typu, tak mi potvrdili, že jediná instituce, která to může činit, je Útvar zvláštních činností. A jestli mám dobré informace, tak to tento útvar v mém případě nebyl.

Vzhledem k tomu, že to souvisí s kauzou, kde jsem obviněn ve věci sportovních dotací, tak se to spojuje jedno s druhým. Proto využiju směrem k vám i v soudní síni svého práva nevypovídat. Protože ta kauza je živá a není dokončená. Myslím, že jsem ji dostatečně popsal na Generální inspekci bezpečnostních sborů při podání podnětu.

Změnila tato kauza váš profesní život?

Profesní život mi to nezměnilo. Změnilo se sice to, že jsem byl v minulosti jeden z nejvýznamnějších sportovních funkcionářů v zemi s přesahem do zahraničí, kde jsem působil na UEFA a FIFA. V současnosti to jediné, co mi zůstalo a mám nejraději, je můj klub FK Jablonec.

Co plánujete do budoucna?

První, co musím, je vypořádat se s touto nepříjemností, která ovlivňuje spíš můj život soukromý než pracovní.