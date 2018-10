Senátní duel v Karviné: Boj proti předraženým ubytovnám i podpora obecného referenda

Které dvě věci z vašeho programu byste chtěli v Senátu prosadit?

Milada Halíková: První, co bych chtěla prosadit, je zastropovat náklady na bydlení a všechno, co s bydlením souvisí. Považuji to za první předpoklad pro to, aby se náš region přestal vylidňovat. Náklady na bydlení jsou jedny z nejvyšších a bohužel těm, kteří nejsou slušní majitelé domů, bytů a také ubytoven, pak doplácíme z našeho společného balíku. To druhé souvisí s mojí původní profesí, a tou je školství: Zastavit přijímání dalších nesmyslných zákonů a vrátit ty, které školství škodí – ať už je to přehnaná inkluze a zejména velké nároky na administrativu, které se musí mnozí pedagogičtí pracovníci věnovat více na úkor dětí, na úkor vzdělávání.

Petr Vícha: Pokud by to byly jenom dvě, pak by to bylo málo. Pravidelně se scházíme se starosty obcí našeho obvodu, a tak velmi dobře vím, co nás tíží. V oblasti legislativy jsme docílili dílčích úspěchů – možnosti, aby mohly obce regulovat hazard, aby byly omezeny sběrny, a teď nám ještě zbývá sociální bydlení. Zrovna naše města tíží lokality, kde jsou zneužívány sociální dávky majiteli ubytoven. V této oblasti jsme docílili dílčích úspěchů – možnosti, aby obce zavedly bezdoplatkové zóny. Ale je to málo, budeme muset v legislativě pokračovat. V nelegislativní oblasti tíží naše města neexistence obchvatů. Myslím si, že je třeba bojovat za dostupnost zdravotnictví, protože kraj chce v našem okrese omezovat některé nemocnice, a pokud se týká konkrétně Havířova, tam je třeba bojovat za další dům pro seniory.