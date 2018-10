Senátní duel v Ostravě-městě: Hospodaření s vodou a obnovitelné energie

přehrát video Senátní duel: Ostrava-město

Pokud se stanete senátorem, jaké dvě priority se budete snažit prosazovat v horní komoře? Ivo Gondek: Tím, že pocházím z ostravského regionu, tak to bude v prvé řadě životní prostředí a voda, protože to nás tady nejvíc trápí. Jde především o to, v kterých rukou je voda a hospodaření s ní. Chtěl bych věnovat pozornost tomu, jak se z našich rukou dostala do cizích a jak by se měla vrátit zpátky. Jde i o správně nastavené hospodaření kolem vody a vše s tím související. Druhé téma, protože pocházím z podnikatelského prostředí, tak to budou všechny otázky kolem jednoduchosti a zahájení podnikání. Jsme v elektronickém digitálním věku a gumová razítka z první republiky i věci s tím související by měly pomalu končit. Leopold Sulovský: Chtěl bych pokračovat v tématech, která se mi už podařilo otevřít, a to je jednak využitelnost obnovitelné energie, což není příliš populární téma vzhledem ke skandálům, které byly. Solární panely nepatří na pole, ale na střechy. Dnes už existuje spousta nových technologií. Na naši zeměkouli dopadá desetitisíckrát více energie, než jsme schopni spotřebovat. Je pravda, že současné fotovoltaické panely ještě nejsou tak dobré, aby to dokázaly využít. Bez dotací to zatím není konkurenceschopné. Vývoj jde ale stále nahoru, tak abychom nedopadli, že to vše budeme kupovat z Číny. Jde mi především o legislativu, protože ještě donedávna člověk, který si pořídil jeden, dva fotovoltaické panely, tak se stal automaticky podnikatelem a pokud přišel o práci, neměl nárok na dotaci. To se podařilo před dvěma lety změnit, když jsem podával sedm pozměňovacích návrhů. Teď má přijít z Evropské komise energetický balíček, který by něco z toho mohl řešit. Doufám, že se to podaří rozhýbat trochu víc než před lety. Už před rokem jsem začal i s tématem financování sportu. To bych chtěl nějakým způsobem dotáhnout do konce, i když jsem přesvědčený o tom, že to vůbec nebude jednoduché. Mým cílem je, aby národ byl zdravý, akceschopný a fyzicky i psychicky odolný. Nebudu jmenovat procenta, kolik je obézních a kolik se vráží peněz na uzdravování takových lidí. Oslabuje se tím ekonomika celého národa. Financování sportu je velmi podhodnocené.

Fakta Leopold Sulovský (Ostravak) Leopold Sulovský (Ostravak) – horolezec, první český přemožitel nejvyšší hory světa Mount Everest

– senátor (od roku 2012), zastupitel města Ostrava (od roku 2010)

– v komunální politice v Ostravě působí od roku 2006, kdy byl zvolen za SNK-ED do zastupitelstva městské části Moravská Ostrava a Přívoz

– od roku 2010 se angažuje v politickém hnutí Ostravak

– vystudoval stavební průmyslovku a brněnskou stavební fakultu

– pracoval ve Vítkovických stavbách Ostrava

– od roku 1997 je majitelem a manažerem dvou obchodů s outdoorovým vybavením

– horolezectví se novojičínský rodák věnoval od mládí, byl mimo jiné československým reprezentantem

– v 70. letech zdolal Matterhorn nebo Mont Blanc a v následující dekádě přibyly Sulovskému na kontě první sedmitisícovky v sovětském Pamíru (tehdejší Pik Lenina či Pik komunismu)

– o Mount Everest se neúspěšně pokusil již v roce 1987, o tři roky později vystoupil na svou první osmitisícovku, Dhaulágirí

– nejvyšší horu světa zdolal v květnu 1991 společně s Italem Battistinem Bonalim, a to krajně obtížnou severní stěnou

– je ženatý, má dvě děti

Kolik už jste vynaložili peněz na kampaň a kolik ještě plánujete utratit? Z čeho ji platíte a kdo je váš sponzor? Leopold Sulovský: Neumím na to odpovědět. Možná, že bych to měl umět, ale nejsem kočí této kampaně. Nebavili jsme se o tom, kolik to stálo. Je pravda, že se hodně investuje do billboardů a letáčků. Před chvílí jsem seděl s šéfem kampaně, kdybych to věděl, tak bych se na to zeptal. Na našem Facebooku Ostravak to určitě bude. Ivo Gondek: Kampaň jsem financoval ve skromnějších rozměrech. Částka určitě i s příspěvkem od hnutí ANO nepřesáhla půl milionu korun. Je složena zčásti od sponzorů a zčásti od hnutí. Vše je přesně dané na transparentním účtu. Ve kterém výboru budete chtít zasednout, když se dostanete do Senátu? Ivo Gondek: Vzhledem k mému podnikání by to asi byl hospodářský výbor, tam mířím v prvním rozmyslu. Je to ale ještě předběžné. Leopold Sulovský v tuto chvíli sedí v mandátovém a imunitním výboru. Jste místopředsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, členem podvýboru pro sport. Měnilo by se na tom něco, nebo v případě obhajoby mandátu budete chtít zasednout jinde a proč? Leopold Sulovský: V případě obhajoby bych byl velmi rád, kdyby se nic nezměnilo, protože to prostředí znám a velice dobře se mi spolupracuje s lidmi, kteří zde jsou, i se zázemím, které zde je. V uplynulé době se objevily debaty o změnách ústavy, zda slouží dobře své věci. Měnili byste něco na české ústavě? Leopold Sulovský: Nejsem zastáncem změn v české ústavě. V této době bych do ní nezasahoval. Ivo Gondek: Mám podobný názor. Myslím, že přesně odráží DNA našeho státu i historii národa a není důvod tam něco zásadně měnit.

Fakta Ivo Gondek (nestraník za ANO) Ivo Gondek (nestraník za ANO) – podnikatel, v roce 1999 založil rodinnou firmu, která v současnosti provozuje bistra a cukrárny v Ostravě, Olomouci a Praze

– obrat společnosti v loňském roce dosáhl 80 milionů korun

– vystudoval kovy a korozní inženýrství na VŠCHT v Praze

– poté pracoval jako technický specialista v Nové huti v Kunčicích, od roku 1990 podniká

– v minulosti provozoval prodejnu lahůdek a městské koupaliště v Orlové, působil také jako ředitel prodejních sítí společnosti CCS

– je ženatý, má syna a dceru