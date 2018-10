Senátní duel v Jablonci nad Nisou: Boj s vyloučenými lokalitami i bezplatná právní pomoc

Jaroslav Zeman: Mojí prioritou je už šest let boj s vyloučenými lokalitami zejména na Jablonecku. Poslední dobou stát nesmyslnými dávkami na bydlení rozvrací obce, paneláky, centra měst, to by se mělo změnit. Je to zastropováním příspěvků a doplatků na bydlení, aby to odpovídalo dané lokalitě. Ne, že se platí dvanáct, patnáct tisíc v lokalitách, kde je hodnota nájmu pět, šest tisíc. Na tom jsem už v Senátu pracoval.

Michaela Tejmlová: Jako právnička bych se ráda zasadila o to, aby zákony, které jdou do Senátu z Poslanecké sněmovny, byly srozumitelné, jasné a spravedlivé, a aby byly přijímány ve prospěch občanů, a nikoliv jen ve prospěch státu nebo velkých lobbistických skupin. Jako expertka na evropské právo bych pak za Senát ráda více připomínkovala evropskou legislativu, protože to je možné ještě před tím, než je v Bruselu schválena. Prosadila bych tak více zájmů při jejím přijímání. Na Jablonecku a Semilsku bych pak ráda poskytovala bezplatnou právní pomoc lidem, když mají problémy s úřady.

Michaela Tejmlová: Nyní nic konkrétně do Senátu nejde. Když bych se ale mohla podívat do minulosti, tak bych byla hodně proti novele stavebního zákona, která ořezala účast veřejnosti ve stavebním a územním řízení. Pokud uspěji, ráda bych se v Senátu přidala k ústavní stížnosti na tuto novelu.

Jaroslav Zeman: To, co se děje ve sněmovně, nemá cenu moc řešit dopředu, protože je otázkou, co nakonec vypadne. Určitě bych zamítl to, co by zvyšovalo daně nebo byrokracii.

Jaroslav Zeman: ODS mi dala jako každému kandidátovi dvě stě tisíc do prvního kola, když kandidát postoupil do druhého kola, přidala dalších sto tisíc. Já jsem měl připraveno dvě stě tisíc, takže bych se mohl pohybovat kolem půl milionu. Nesnažil jsem se dělat mega kampaň, lidé se stejně nedají koupit. Další sponzoři nebyli, ani jsem je nechtěl a nepotřeboval.

– právnička, expertka na evropské právo a mediátorka – vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze – poté studovala ve Švédsku, kde absolvovala i postgraduálním studium – v roce 2003 se na základě vyhraného konkurzu stala jednou z právniček Evropské komise – v roce 2010 se vzdala statutu euroúřednice a vrátila se do Česka, kde začala pracovat jako expertka na evropské právo pro službu Vaše Evropa – Poradenství – spolupracovala s Nadačním fondem proti korupci a Rekonstrukcí státu na zákonu o státní službě – v roce 2014 neúspěšně kandidovala za Stranu zelených do Evropského parlamentu – v témže roce se jako nestranička na kandidátce Změny pro Jablonec stala jabloneckou zastupitelkou – je vdaná, má dceru

Jako senátoři byste se podíleli na případných změnách ústavy. Chcete ji vy osobně měnit? Pokud ano, co konkrétně?

Michaela Tejmlová: Naše ústava je napsaná dobře a dobře funguje. Nevidím důvod, proč by se měla nyní měnit. Pokud by se někdy měnila, je to základní právní předpis našeho demokratického státu, tak bych ji měnila pouze v případě, že by zde byla zjistitelná celospolečenská poptávka. Jinak bych se změnami byla velice opatrná.

Jaroslav Zeman: Ústava není úplně dokonalá, ale je dobrá, takže jsem také za to neměnit ji zbytečně. Naposledy jsem se přihlásil ke změně ústavy, když se projednávala směrnice Evropské unie o zbraních, kdy EU sahá do našich národních práv. To jsem hlasoval pro změnu, ale bohužel to neprošlo. Je to ale spíš výjimka.

Stále je ale několik věcí, o kterých se diskutuje a vyžadovaly by změnu ústavy. Jednou z nich je zákon o obecném referendu. Jaký je na něj váš názor?

Jaroslav Zeman: Nebyl bych pro. Nejsem příznivcem referend, protože pak dělí společnost na dvě skupiny – ty, kteří vyhrají, a ty, kteří prohrají. Referendum nevidím jako přínosné. Spíš bych spoléhal na to, co zde funguje. Lidé si někoho zvolí a ti je pak dál zastupují.

Michaela Tejmlová: Referenda mají význam hlavně v komunální oblasti, kde lidé vědí, o čem hlasují, znají tu oblast. V Jablonci jsme například byli úspěšní s referendem, které zakázalo automaty. Co se týče celostátní oblasti a hlavně ústavněprávní a mezinárodněprávní otázky, tady bych byla s referendem velice opatrná. Obávala bych se, že kampaně budou plné emocí a nepravd, tady bych nebyla pro referenda.

Ruku pro přímou volbu starostů byste zvedli?

Michaela Tejmlová: Ta myšlenka je hezká, i mně by se líbila, nicméně v současném nastavení rozdělení pravomocí mezi starostou a zastupitelstvem, tak v podstatě není právně proveditelná. Musel by se tedy změnit celý systém. V praxi by to přinášelo ty problémy, že pokud by byl starosta zcela z jiné strany, než se vytvoří koalice, tak si prakticky nedovedu představit, jak by ve městě společně spolupracovali.

Jaroslav Zeman: Jsem třetím obdobím starostou, teď budu pravděpodobně čtvrtým. Starosta má vzejít ze zastupitelstva, protože pak to může fungovat. Viděl jsem hodně špatných příkladů u sousedů na Slovensku, kdy zastupitelstvo vzešlo z nějakých voleb, primátor či starosta z jiných a pak to nefungovalo. Zachovejme současný systém, je normální a nebude ke škodě.

Měla by se nějakým způsob změnit volba do Senátu? Ke druhému kolu chodí mnohem méně lidí.

Jaroslav Zeman: S účastí to není ideální, ale je to podobné jako u voleb do Evropského parlamentu, kdy je také nízká účast, kolem sedmnácti, osmnácti procent. Asi bych to neměnil.

Michaela Tejmlová: Systém bych také neměnila. Spíš bych zapracovala na tom, aby byla větší volební účast. Vnímám jako nedostatek, že lidé nedostávají ve druhém kole do svých domovů kandidátské lístky a úplně netuší, že se druhé kolo koná. Pokud uspěju, chtěla bych svou prací ukázat, že Senát je užitečná instituce. Chtěla bych senátorství vykonávat na plný úvazek, mít otevřenou kancelář pro lidi, aby v Senát opět získali důvěru a voličská účast byla díky tomu vyšší.

Jaké konkrétní kroky Senátu hodnotíte jako důležité a klíčové v celé jeho historii?

Michaela Tejmlová: Pro mě jsou důležití konkrétní senátoři, jak vystupují ve svých obvodech. Proto se mi líbí můj navrhovatel Senátor 21 a jeho předseda Václav Láska, který už poskytuje bezplatné právní poradenství lidem, pomáhá jim v konkrétních situacích a je vidět, že si důvěru mezi lidmi získává.

Jaroslav Zeman: Senát bych hodnotil jako velmi důležitou pojistku demokracie. Jsou různá období, kdy Česku vládnou různá uskupení. Senát je konstantní a je protiváhou sněmovně. Senátoři pak mají svoji výhodu, že většinou mají ještě civilní zaměstnání, takže jsou více spjati se svým regionem a nejsou jen v pražské bublině, jako je to třeba ve sněmovně. Udržují si kontakt s normálními lidmi a jsou více v realitě než politik na plný úvazek.

Jaroslava Zemana podpořili ve druhém kole neúspěšní kandidáti Josef Chuchlík (ANO) a Pavel Žur (za Novou budoucnost pro Liberecký kraj).