Senátní duel v Prostějově: Podpora seniorů a ohrožených dětí a opatrné ne přímé volbě starostů

Které dvě věci jsou pro vás hlavními prioritami, za které se budete bít v Senátu? Božena Sekaninová: Já se zaměřím na kvalitu života seniorů a je jedno, jestli to budou děti, pracující nebo jestli to budou senioři. Budu podporovat zvýšení rodičovského příspěvku o 40 tisíc, zálohované výživné pro samoživitelky, zrušení karenční doby, zvýšení minimální mzdy. Zároveň, co se týká aktualizace zákona o sociálních službách, v současné době se projednává zvýšení příspěvku ve čtvrtém stupni závislosti… Jsou to již více než dvě priority, ale chápu to – sociální oblast. Božena Sekaninová: Druhou prioritou je bydlení pro všechny. Zase jsme u seniorů, samoživitelek nebo těch, kteří na bydlení nemají. Takže zlepšení jejich finanční situace a dostupné bydlení pro tyto skupiny obyvatel? Božena Sekaninová: Ano. Jitka Chalánková a její priority v Senátu – především dvě hlavní? Jitka Chalánková: Také já se věnuji především oblasti ochrany dětí, které jsou opuštěny rodiči. To je jedna věc. Další i pomoc seniorům. Ráda bych upozornila, že veškeré takové věci a pomoc těmto lidem by se měly odehrávat systémově. Pokud pouze přesouváme peníze z jedné kapsy do druhé, někde ubereme a někde dáváme, musíme si uvědomit, že máme pouze jeden rozpočet a peníze nejsou těch, co dávají, ale jsou to peníze daňových poplatníků. Takže systémové změny v oblasti pomoci opuštěným dětem a seniorům. Druhý bod z programu, zjistila jsem, že v terénu lidé hodně slyší na to, jak ubývá orné zemědělské půdy. A velmi důrazným podnětem, který možná zazní ještě později, je to, že jsou občané velmi šikanováni nadměrnou administrativou, regulacemi. Paní Chalanková, ještě mi řekněte, kolik už jste utratila a ještě chcete utratit za kampaň. Jaké jsou to peníze? Vy kandidujete jako nestranička. Jitka Chalánková: To si může každý prohlédnout sám, protože vedu a mám zveřejněný transparentní účet. Odhaduji, že do těchto chvil mě přišla kampaň asi na 600 tisíc korun. Každý může vidět, že většinu peněz jsem si tam vložila sama nebo s pomocí své rodiny. Dále bych chtěla poděkovat i ostatním sponzorům. Všichni se mohou přesvědčit, kdo to byl. Božena Sekaninová a její rozpočet na tyto volby – jaká částka to může celkem být a kdo vás případně sponzoruje? Kolik dáváte vy osobně? Božena Sekaninová: Moje kampaň stála půl milionu a podílela se na tom strana a já. Žádné sponzory nemám.

Fakta Božena Sekaninová (ČSSD) Božena Sekaninová (ČSSD) – senátorka (od roku 2006), místopředsedkyně senátorského klubu ČSSD, členka výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

– je také předsedkyní stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu a členkou stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

– v letech 1998–2009 působila jako místostarostka Prostějova, kde je dosud zastupitelkou

– absolvovala Střední zdravotnickou školu v Prostějově

– v letech 1976–1994 pracovala jako zdravotní sestra v prostějovské nemocnici, byla dispečerkou záchranky či vrchní sestrou v agentuře domácí péče

– od roku 1996 pracovala dva roky v Ústavu sociální péče v Prostějově

– členkou ČSSD je od roku 1991, zasedá v krajském výkonném výboru ČSSD Olomouckého kraje a v okresním výkonném výboru v Prostějově

– je rozvedená, má dvě děti

Řekněte mi také – pokud jste v úvodu uváděla, na co byste se v horní parlamentní komoře případně zaměřila – který výbor by vám byl nejbližší. Božena Sekaninová: Dvanáct let jsem ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, tak bych ráda pokračovala. Jitka Chalánková: Já podobně. Protože jsem se této oblasti dlouhodobě věnovala a také jako lékařka bych určitě zvolila výbor pro zdravotní a sociální věci. Také – kvůli tomu, že se dlouhodobě věnuji pomoci návratu dětí Michalákových, které odebrala norská sociální služba Barnevernet – bych se ráda zapojila do práce zahraničního výboru. Když se podíváme, na čem pracují poslanci nebo jaké normy je čekají, je nějaký zákon, o kterém už teď víte, že byste ho zcela odmítla, nebo byste doporučila pozměňovací návrhy? Jitka Chalánková: To je v tuto chvíli předčasné, protože zákon, který přijde ze sněmovny, je v jiné podobě, než v jaké do sněmovny doputoval. Tak bych si určitě počkala, až v jaké konkrétní podobě zákon ze sněmovny do Senátu přijde. Velice konkrétně bych sledovala snahu o implementaci regulace zbraní z Evropské unie – to je směrnice o regulaci zbraní. Tento návrh je nyní u ledu, protože se čeká, jakým způsobem se bude toto jednání posunovat dál. Dále bych se velice důrazně věnovala snaze o prosazení Istanbulské úmluvy, která momentálně v Poslanecké sněmovně ještě neleží, ale již se o ní začíná hovořit. Istanbulská úmluva je nadnárodní úmluva a vyžadovala by souhlas obou komor parlamentu – jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu. Zde vidíme důležitou roli Senátu, protože Istanbulská úmluva je velice nebezpečná záležitost vzhledem k tomu, že se podstatnou část věci nedozvíme z vlastního znění, ale až z důvodové zprávy. A je velmi nebezpečná pro naši společnost. Božena Sekaninová: Rozhodně nepodpořím privatizaci zdravotnictví nebo firem, jako jsou Lesy ČR a Budvar, a nebudu podporovat snížení rozpočtového určení daní. V minulém období jsme schválili zákon, který omezoval pracovní dobu v supermarketech. V současné době je ve druhém znění osekání tohoto návrhu. Jsem připravena nepodpořit ho, protože si myslím, že to zvýšilo kvalitu pracovníků, kteří v supermarketech pracují.

Fakta Jitka Chalánková Jitka Chalánková – lékařka a politička

– v letech 2009–2018 byla členkou TOP 09, v letech 2015–2017 zastávala post místopředsedkyně strany

– předtím byla do roku 2009 členkou KDU-ČSL

– v letech 2010–2017 byla poslankyní

– v letech 2004–2014 působila jako zastupitelka Olomouckého kraje

– rodačka z Bruntálu vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

– do roku 1995 pracovala jako dětská lékařka v nemocnici v Prostějově

– v letech 2004–2008 působila jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, na starosti měla zejména oblast sociálních věcí, životního prostředí a zemědělství

– aktivně se angažovala v kauze Evy Michalákové a jejích dvou synů, které odebrala norská sociální služba kvůli podezření na zneužívání, zanedbávání a týrání, což se nepotvrdilo

– v červnu 2018 vystoupila z TOP 09, neboť se podle ní strana odklonila od konzervativních hodnot

– je vdaná, má čtyři děti