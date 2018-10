Manželství gayů a leseb versus tradice. Dvě odlišné petice se sešly ve sněmovně

„Máme za to, že většina Čechů se bere z lásky. Nikdo je k tomu nenutí, rodiny nedomlouvají manželství, bereme se z lásky. A pokud to tak je, proč to odepírat gayům a lesbám. Druhý důvod je nerovnost práv, řada lidí si myslí, že už vlastně manželství máme, jen se to jmenuje registrované partnerství, ale řekněme si upřímně, registrují se auta, nikoli lidé. A třetím důvodem je důstojnost. V České republice se může vzít někdo ve vězení, někdo na smrtelném loži, ale někomu, kdo miluje člověka stejného pohlaví, je to zapovězeno. To mi přijde nefér.“