Senátní duel v Teplicích: Pevné ukotvení v EU, regulovat regulace

Které dvě věci z vašeho programu byste chtěli v Senátu prosadit?

Zdeněk Bergman: Pro mě je první priorita naše pevné ukotvení v Evropské unii. Jsem hrdý Čech, vlastenec, ale jsem také Evropan a chci, abychom si udrželi co nejtěsnější kontakty s Němci, Francouzi, obyvateli Beneluxu, Rakušany, a chci, abychom byli v takzvaném tvrdém jádru Evropské unie. V Senátu chci právě podpořit všechny zákony či mezinárodní smlouvy, které tímhle směrem půjdou.

Druhá priorita se týká mé profese. 35 let se orientuji na školství, jsem ředitelem gymnázia a oblast vzdělávání nepotřebuje zásadní revizi, ale přece jenom jisté vylepšování školského zákona a zákona o celoživotním vzdělávání bych rád prosadil.

Školský zákon dává poměrně malou autonomii školám. Já soudím, že jsou hodně svázány, a že kdyby měly volnější prostor, tak by mohly být iniciativnější, kreativnější a že to by bylo jenom ku prospěchu vzdělávání. Mám také velké pochybnosti o tom, zda je správně nastavená a namířená reforma regionálního školství, jeho financování. Myslím, že povede k velké neefektivitě. To mě také trápí. Řeknu ještě jednu konkrétní věc – na středních školách nás obtěžuje moloch maturit. Rád bych, aby se maturity zjednodušily. Tím nemyslím náročnost pro žáky, ale myslím přílišnou organizační složitost pro školy, která proces velmi komplikuje.

Jaroslav Kubera: Ty dvě věci jsou teď nejaktuálnější – obrana ústavy a obrana svobody. Svoboda, aniž si to uvědomujeme, nám uniká každým dnem. Další a další nesmyslné regulace. Práce je nekonečná. My jsme už podali několik ústavních stížností, například proti nesmyslnému zákazu prodeje o některých svátcích. Všimněte si toho ‚o některých‘, protože třeba prvního máje, kdy by lidé měli jít do průvodu, tak musí do práce.

Senát má pole působnosti obrovsky široké. Není to jenom školství a představa, že se někdo bude věnovat jenom jedné oblasti, je naivní. Zejména tisky z Evropské unie, kdy všichni mluví o Evropské unii, ale kdyby byla účast v evropském výboru dobrovolná, tak bude prázdný. Ten nápor směrnic, které každý týden chodí, to jsou stovky a stovky tisků, většinou psaných jazykem ptydepe, který si nejprve musíte přeložit do češtiny. Ale to hlavní je obrana ústavy, a to i za cenu, že i když bychom nutně potřebovali jako Senát ústavu změnit, například abychom prodloužili dobu na projednávání zákonů, tak teď v tomto případě se toho vzdáme. Nechceme do ústavy zasahovat, dokonce jsme podepsali na toto téma petici.

Jinak regulace regulací, zákaz zákazů. A pokutománie, marně dáváme vysoké pokuty, když je nikdo neumí vymoct. Já jsem se jenom lekl, když nejvyšší státní zástupce řekne, že budeme pokuty vymáhat na úřadech s rozšířenou působností. To už bych definitivně jako primátor omdlel. Oni by rádi ukládali pokuty a vy je zkuste vymáhat. A víte, jak to s vymahatelností je.

Stát nařizuje lidem to, do čeho mu nic není, třeba co se má prodávat ve školních kantýnách. To vůbec není záležitost státní, to je minimálně záležitost školy nebo svobody, co děti budou nebo nebudou jíst. Pokud stát nechce, aby něco jedly, tak je má přesvědčit o tom, že to není zdravé. On jde ale cestou pokut, zákazů, příkazů. Zákaz pití piva na veřejnosti, což je v obci velká parketa pana Bergmana, on by asi nejradši takový zákon v celé republice. To je to, proti čemu já budu už do smrti bojovat.