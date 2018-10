Mikuláš Kroupa z Post Bellum: Učebnicový dějepis je nesmyslný a velmi nudný

Mikuláš Kroupa ČT řekl, že cílem výstavy není u návštěvníků vyvolat skutečný strach. „Nemůžeme předstírat, že výstava skutečně návštěvníka zavede do pocitu nebezpečí a ohrožení, to opravdu ne. Může ale nakouknout, jak to možná opravdu vypadalo,“ dodal.