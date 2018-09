Lékárníci chystají žalobu na SÚKL kvůli opožděným dodávkám léků

Po ministerstvu zdravotnictví také lékárníci požadují seznam firem, které vyvážejí léky do ciziny. Chtějí tak získat informace, která firma jaké léky vyvezla a v jakém množství, a porovnat, zda vývoz není příčinou nedostupnosti léků pro české pacienty, dodal Chudoba.

„Byli jsme jako představenstvo pověřeni, abychom připravili žalobu na Státní ústav pro kontrolu léčiv pro nečinnost,“ uvedl předseda lékárnické komory Lubomír Chudoba. Žalobu má vedení komory připravit v řádu týdnů, tedy zhruba do konce října.

Resort chce ještě na podzim předložit novelu zákona, podle které by místo distributorů byli za to, že přípravky dodají včas, odpovědní výrobci, uvedla Česká televize. „Bude muset držet určitý objem léků, a pokud zkrátka lékárna nebude tím lékem disponovat, tak ten lék si vyžádá a do dvou pracovních dnů výrobce ten lék bude muset dodat, jinak mu bude hrozit poměrně významná sankce,“ řekl ČT ministr Vojtěch Adam (za ANO).