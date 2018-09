Čtyři bývalí manažeři z vnitra míří k soudu kvůli smlouvám na IT služby

Mezi stíhanými je exředitel odboru eGovernmentu Miroslav Duda, kterého už soudy potrestaly tříletou podmínkou v souvislosti se zmanipulováním zakázky na výplatu sociálních dávek.

Obžalobě čelí i bývalí šéfové odborů programového řízení, provozu IT a ekonomicko-organizačního odboru pro IT – Martin Páral, Vladimír Vošický a Marcelína Horáková. Šestici obviněných uzavírají dva jednatelé Fujitsu, a to Jiří Řehák a Radek Sazama. Nejpřísnější potrestání hrozí vzhledem k výši údajně napáchané škody Dudovi, Páralovi a Řehákovi, a to dva roky až osm let vězení.

Obžaloba se týká tří dodatků k rámcové smlouvě z roku 2008, kterou vnitro uzavřelo s Fujitsu kvůli poskytování licencí k produktům Microsoft. Státní zastupitelství tvrdí, že dodatky, které v letech 2010 a 2011 podepsal Duda, byly v rozporu se zákonem.