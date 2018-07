Kvůli vyzrazení Peltova odposlechu padla obžaloba. Před soudem může skončit exmanažer Synecký

Prověřovali totiž Peltovy kontakty se soudkyní Sylvou Mašínovou, která rozhodovala civilní spor místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra. Detektivové zjišťovali, zda nedochází k ovlivňování tohoto řízení. Jejich cílem bylo zmonitorovat schůzku mezi Peltou a Berbrem.

O umístění odposlouchávacího zařízení v podobě platební karty s čipem požádali právě Syneckého. „Martin Synecký přislíbil, že nahrávací zařízení do kanceláře umístí, k čemuž má připravenou legendu,“ zapsali pak policisté do obvinění Syneckého. Podle policejní verze sice bezpečnostní manažer odposlech do kanceláře dal, ale zároveň to vyzradil.

„Úmyslně vyzradil tehdejšímu předsedovi FAČR, Miroslavu Peltovi, skutečnost, že mu má být do kanceláře umístěno policejním orgánem skryté mobilní nahrávací zařízení,“ zapsali pak do dokumentu z podzimu loňského roku policisté.

Že informace unikla, zjistili detektivové, když prověřovali kauzu přerozdělování sportovních dotací. V ní je vedle Pelty obviněná i někdejší náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová. Že se Pelta informace dozvěděl, policisté zjistili, když ho odposlouchávali v pronajatém bytě, jak se baví s Kratochvílovou.