Česko má šedesát nových profesorů. Titul získal politolog Balík nebo návrhářka Rochová

Na seznamu nových profesorů jsou zastoupeni především lékaři, technici a odborníci na přírodní vědy. Je mezi nimi také osm umělců. Jmenovací dekret dostal mimo jiné uznávaný chirurg Ivan Netuka, který vede Kliniku kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Titul získali i módní návrháři Liběna Rochová a Josef Ťapťuch. „Samozřejmě to velmi zavazuje. Budu dál přednášet studentům a dávat jim to, co nejvíc umím. Chci z nich vychovat slušné lidi, skvělé řemeslníky a také skvělé designéry,“ uvedla profesorka architektury a designu Rochová.

Podle Roberta Plagy je úloha profesorů po změně akreditace studijních oborů ještě významnější než dřív. „Důležitost pozice profesora samozřejmě vzrostla, protože máme vyšší autonomii vysokých škol a vysoké školy spoléhají na institucionální akreditace,“ řekl ČT.

Prezident nikoho nevyškrtl

Návrhy na jmenování předaly na konci února vědecké a umělecké rady vysokých škol. Prezident Miloš Zeman dekrety podepsal v polovině června, proti některým případům v minulosti žádného z kandidátů ze jmenování nevyškrtl.

Prezident má ale s vysokými školami napjaté vztahy. Na jaře 2015 odmítl podepsat jmenovací dekrety tří kandidátů na profesory – Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy a Jana Eichlera z Vysoké školy ekonomické. Odmítnutí zdůvodnil prohřešky kandidátů z minulosti.