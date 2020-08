Hasiči nakupují novou vyprošťovací techniku. Potřebují si poradit se stále pevnějšími auty

Vystříhat, vyprostit, žít

Při jednom z posledních zásahů vyjížděli hasiči z karlovarského záchranného sboru k autu, ve kterém zůstali dva dospělí a jedno malé dítě. Po příjezdu vypukl boj s časem, stresem zraněných a hasičů samotných. Vše dopadlo tak dobře, jak mohlo; hasičům se podařilo z vraku všechny vyprostit živé. Práci ale komplikovalo několik okolností. Brzy po příjezdu hasiči zjistili, že z vozu vytéká benzin, a nepodařilo se odpojit autobaterii. Zraněná žena si také stěžovala na bolest v očích, protože jí do nich natekl benzin.

Obzvlášť náročné jsou zásahy, kdy zůstane někdo uvězněn v kabině nákladního auta. Takto hasiči před osmi lety zachraňovali Petra Filka, do jehož nákladního auta čelně narazil kamion. Řidič zůstal zaklíněn za zdeformovanou palubní deskou. I jeho hasiči nakonec dostali ven z vozu, ale nebylo to snadné. „Rozpínali to, celý předek tahali ven a nešlo jim to. Pak to museli vrátit zpátky, takže šílená bolest,“ vzpomínal zachráněný řidič.

Vyprošťování je v současnosti pro hasiče jednou z nejčastějších činností. Jen s malou nadsázkou by se mohl záchranný sbor přejmenovat na vyprošťovací – loni totiž hasiči měli o 37 procent více výjezdů k nehodám než k požárům. Zásahů bylo více než 22 tisíc. Během roku vyprostili 1289 lidí, v průměru tedy téměř čtyři za den.