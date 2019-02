Lidé se vracejí ke stavbě domů svépomocí. Nemusejí shánět zedníky a ušetří

Poptávka po stavbě rodinných domů je totiž velká a některé firmy mají práci nasmlouvanou třeba i rok dopředu. „Když někdo dělá nějaký menší projekt, tak kolikrát dojde k závěru, že si to radši udělá sám, než aby čekal. Firem je málo a jsou drahé,“ podotkl předseda Asociace malých podniků a živnostníků Karel Havlíček.

Dlouhé čekací doby na stavbu domu potvrzuje i majitel stavební firmy Michal Hanák. Ten už musí některé zakázky dokonce odmítat. „Lidé to chtějí nejlépe zítra, ale to my nejsme schopni udělat. Kdyby šlo o kompletní stavbu rodinného domu, tak by se to už muselo plánovat na příští rok,“ nastínil Michal Hanák. Stavěl by sice rád i několik domů najednou, ale nedaří se mu najít další pracovníky, hlavně zedníky. U Jiřího Šlapáka nahradili zedníky přátelé a rodina. Po dvou letech mu tak zbývá upravit už jen okolí domu.