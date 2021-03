Vyšetřovatelé zjišťují, zda rozvědka pomáhala s tajným nahráváním Babiše v aféře Šuman

V české civilní rozvědce probíhá jednak vyšetřování údajných problémů s hospodařením, kvůli kterým ministr vnitra v demisi suspendoval ředitele ÚZSI Jiřího Šaška, ale také vyšetřování možné role jejích agentů při pořízení a zveřejnění nahrávek Andreje Babiše.

Rozhlasu a později i České televizi to potvrdil předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti ÚZSI Pavel Blažek (ODS). Podotkl však, že nejde o žádnou novinku. Vyšetřování možné účasti rozvědky na odposlouchávání Babiše jde ruku v ruce s šetřením údajně problematických zakázek.

„Od února se věci vyšetřovaly a vyšetřují se,“ podotkl Pavel Blažek. Dodal, že podezření v souvislosti s odposloucháváním Babiše považuje za závažnější než hospodářskou část vyšetřování.

„Závažné je to podezření už tím, že ho říká stávající premiér ČR. To neříká ani poslanec Blažek ani žádný novinář, ale jeden z nejvyšších funkcionářů tohoto státu. V tomto smyslu je to závažné podezření. Ale závažné je samozřejmě i to, pokud se to neprokáže. Pak to jde na adresu Andreje Babiše, že tímto způsobem poškozuje pověst rozvědky v zahraničí,“ míní předseda dohledové komise a poslanec opoziční ODS.

Rozvědka ani Vrchní státní zastupitelství v Praze, které vnitřní vyšetřování dozoruje, se k nynějšímu dění v rozvědce nevyjádřily. Sám Blažek však podotkl, že kdyby se prokázalo, že rozvědka zasáhla do vnitropolitického boje, bylo by to srovnatelné s americkým případem Watergate. „Nemůže to zůstat bez řešení, a to nejenom personálních. Je to velký problém a představa, že by se dvě strany neměly rády a používaly státní orgány proti sobě, mě opravdu děsí,“ dodal.