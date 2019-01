Ruský řidič, který v Praze zabil o silvestrovské noci turistku, zaplatil milion a zmizel

Dvacetiletý trest? Soud uvažuje o přísnější kvalifikaci

Zatykač zatím bude platit pouze v ČR, na mezinárodní by se však mohl rozšířit, až soudy vyjasní kvalifikaci činu, ze kterého je muž obžalován. Státní zástupce jej pohnal před soud za usmrcení z nedbalosti.

Obvodní soud se však domnívá, že se muž – který po nehodě nadýchal dvě promile – dopustil úmyslného obecného ohrožení. Za to by mu hrozil velmi přísný trest dvanácti až dvaceti let, v úvahu však připadá i doživotí, takže by případ musel převzít městský soud.

„Pan obžalovaný je ohrožen sazbou od dvanácti let a výše, proto jsme rozhodli, že předkládáme tento spis vrchnímu soudu, který je nejblíže příslušným Obvodnímu soudu pro Prahu 2 i Městskému soudu v Praze, jenž by byl příslušný k projednání trestní věci označené podle přísnější kvalifikace,“ řekl soudce Jiří Horký.

Soud by měl proběhnout bez ohledu na to, zda se řidič najde, nebo ne. Pokud ho policie nevypátrá, bude souzen jako uprchlý.