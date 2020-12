Zájem dítěte je na prvním místě. Homosexuální pár usilující o uznání rodičovství uspěl u Ústavního soudu

Čechoameričan Jiří Ambrož a Rasmus Dixen Ambrož spolu žijí v Kalifornii, podle tamního práva jsou manželé. V roce 2012 uzavřeli smlouvu s náhradní matkou, která donosila embryo vzniklé umělým oplodněním vajíčka anonymní dárkyně. Soud v Los Angeles v souladu se smlouvou oba muže určil jako rodiče.

Vzhledem k tomu, že rodina příležitostně cestuje do Česka, chtěli si nechat uznat rozsudek také u Nejvyššího soudu. Je to důležité například v souvislosti s lékařskou péčí, ale i kvůli dědickým právům. Po uznání má zahraniční rozhodnutí stejné účinky, jako by je vynesla česká justice.