Správní rada vojenské pojišťovny opět odvolala ředitele Šteina

Karel Štein (65) je původní profesí lékař, před nástupem do čela Vojenské zdravotní pojišťovny působil řadu let na ministerstvu vnitra. Byl mimo jiné zakladatelem a prvním ředitelem zdravotnického ústavu speciálních služeb Ministerstva vnitra ČR, kde od roku 1991 působil i jako primář. Do čela VoZP byl jmenován v červenci 2009. Štein byl loni obviněn z nehospodárného nakládání s penězi u více než dvaceti zakázek.

Stejným způsobem rada postupovala i v případě rozhodnutí, kterým členové rady v září odvolali předsedkyni orgánu Jitku Šebkovou a na její místo zvolili Lenku Poliakovou. Místopředsedou potvrdili brigádního generála Zoltána Bubeníka.

Zezula by měl vést pojišťovnu do doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel. Konkurz na nového šéfa vyhlásila správní rada v pátek. Štein byl do čela pojišťovny jmenován v červenci 2009. Ve čtvrtek uvedl, že se do konkurzu nepřihlásí.