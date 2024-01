Ve věku 77 let zemřel Putinův gerontolog. Lidem sliboval, že se dožijí stovky

Vladimir Chavinson měl patentovaných 13 léků a 64 doplňků stravy na základě peptidů, tedy chemických sloučenin organického původu tvořených aminokyselinami. Za jeho vědecké úspěchy ho Putin v roce 2017 vyznamenal státním řádem za zvláštní zásluhy v medicíně.

Tehdy Chavinson – s odvoláním na bibli a na Guinnessovu knihu rekordů – vysvětloval petrohradskému portálu Fontanka, že lidský organismus se může s řádnou péčí bez problémů dožít 120 let a rozhodně minimálně sta let. „Vždyť Francouzka Jeanne Calmentová se dožila 122 let a Ruska Varvara Semenjakovová 117 let, a tak sto let je minimum“, tvrdil vědec.