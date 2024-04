Útok v Sydney má šest obětí, policie pachatele zastřelila

Útok nožem v obchodním domě v Sydney má šest obětí, uvedla policie. Několik dalších osob, včetně malého dítěte, utrpělo zranění. Útočník jednal sám a je po smrti, zneškodnila ho policistka, která se zrovna nacházela poblíž a po oznámení útoku jej začala sledovat. Vyšetřovatelé oznámili, že na místě nenašli nic, co by vypovídalo o motivu činu. Nic ale nyní nenasvědčuje tomu, že by měl teroristické pozadí.

Útočníka zastřelila policistka, která se zrovna nacházela poblíž, a po zprávách o útoku ho začala sledovat. Zbraň použila ve chvíli, kdy se k ní muž otočil a zvedl na ni nůž. Její statečnost ocenil i premiér. „Je to jistě hrdinka. Není pochyb o tom, že svým jednáním zachránila životy. A je to připomínka toho, že lidé, kteří nosí (uniformu), jsou lidé, kteří spěchají vstříc nebezpečí, nikoliv od něj pryč,“ řekl Albanese.

Jeden z evakuovaných z obchodního domu Westfield Bondi Junction sdělil serveru 9 News, že viděl údajného útočníka s „velkou čepelí“. „Všichni začali utíkat ke konci budovy,“ řekl muž, který se představil jako Jason.

„Viděl jsem ho (útočníka) vyběhnout zpoza rohu a pak jsem jen slyšel ‚položte to na zem‘ a pak ho policistka střelila. On by to nepoložil, hrozně běsnil,“ uvedl další svěděk.

Mezi pobodanými je i kojenec

Lidé pohybující se v ulicích u nákupního centra uvedli, že mezi pobodanými jsou i matka s malým dítětem. Jeden z mužů, se kterým hovořil server 9 News, tvrdil, že se ostatní nakupující snažili pomoci pobodané matce a jejímu miminku. Muž uvedl, že kojence držel a spolu s dalšími lidmi se pokoušeli stlačit jeho rány. Ostatní se podle něj snažili ošetřit matku, která krvácela výrazněji. Podle Channel 9 bylo zhruba devítiměsíční dítě převezeno do nemocnice k ošetření.

Na místo dorazily desítky policejních aut a sanitek, zatímco jim nad hlavou kroužily policejní vrtulníky. Na videích, které se šíří na sociálních sítích, je vidět, jak nakupující běží přes skleněný most spojující velké nákupní centrum. Někteří vybíhali z rušného komplexu s křikem a pláčem, jiní se podle australských médií zamykali na toaletách centra.