De facto: Ne každá deklarovaná sleva je skutečná

Česká obchodní inspekce (ČOI) za první tři čtvrtletí loňského roku zkontrolovala 943 slevových akcí. Podle předběžných závěrů zjistili kontroloři porušení zákona o ochraně spotřebitele v 38 procentech případů. Lidé by si při nákupech měli dávat pozor a například si prostudovat podmínky, za kterých konkrétní akce platí.

Náležitosti slevy

Jak už bylo zmíněno, podle zákona musí obchodníci na cenovce u zlevněného zboží uvádět především to, za jakou částku výrobek nabízeli a prodávali 30 dní před poskytnutím slevy. Obchodníci dále uvádějí na cenovce procento slevy. Spotřebitel by se měl jasně dozvědět i aktuální cenu, za kterou si produkt může pořídit po slevě. Musí se to dodržovat při prodeji oblečení, obuvi nebo elektroniky a také některých potravin. Zákon ale povoluje výjimky u zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby, jako je čerstvé jídlo nebo řezané květiny.