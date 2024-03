Veselí nad Lužnicí zachraňuje budovu staré radnice. Chátrala desítky let

Třeba i koncerty vážné hudby by se mohly konat v budově staré radnice v centru Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Dominanta tamního náměstí 30 let chátrala, teď ji od soukromého vlastníka za 20 milionů korun koupilo město. Zázemí v ní najde sousední střední škola i pořadatelé kulturních akcí. Rekonstrukce vyjde na další desítky milionů, zčásti by ji měl zaplatit kraj.

„To, co pamatují naši tátové, bylo kulturní a restaurační zařízení. Já si z dětství pamatuji, že tady bývaly maškarní nebo karnevaly, tancovačky a plesy,“ vzpomíná starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada. Dodává, že podle studie proveditelnosti by v objektu staré radnice mohla probíhat výuka pivovarnictví, kterou nabízí už zmíněná střední škola.

„Tím bych začal. Studenti, oni už to vaří ve škole, už to umí. Tak ať tam nastoupí,“ souhlasí obyvatel města Václav. I on zavzpomínal na to, jak do staré radnice chodil. „Tam byla klasická hospoda, pak to nechali zchátrat,“ sdělil.

Podle starosty bylo první známkou toho, že budova znovu ožívá, opravení věžních hodin. Podle připravených vizualizací by ve staré radnici mohla vzniknout i velká obřadní síň, která nyní městu chybí.