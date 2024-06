Rozšířením nádrže Nechranice může vzniknout druhé nejobjemnější vodní dílo v Česku

Rozšířením přehrady Nechranice na Chomutovsku by mělo vzniknout druhé nejobjemnější vodní dílo v Česku. Vodohospodáři chtějí po ukončení těžby zatopit nedaleký hnědouhelný důl Tušimice a obě nádrže pak propojit.

Nechranická přehrada je pátá největší v Česku. Má nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě. Parametry by si mohla ještě výrazně zlepšit připojením jezera Libouš. „Celkově by tam bylo přes půl miliardy metrů krychlových vody. Větší už by byl jenom Orlík,“ řekl generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský. Libouš teprve vznikne zatopením dolu Tušimice.

Komplex by pomáhal v boji s nedostatkem, nebo naopak přebytkem vody. „Zvýšením akumulace by bylo možné výrazně vylepšit nadlepšování průtoku v řece Ohři, a eliminovat tak dopady klimatické změny,“ vysvětlil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. „Zvýší se i protipovodňový efekt vodního díla, a to tak, že dokáže transformovat ne současnou dvacetiletou povodeň na neškodnou, ale padesátiletou vodu na neškodnou,“ doplnil Svejkovský.