Milevští radní se přou o správu lesů

Město nyní hledá správce nového. „Rada, protože na to má kompetenci, rozhodla, že vyhlásíme takzvaně adresný záměr, pachtovní smlouvu, že by nám ty lesy, pokud uspěje, spravovala společnost Klášterní lesy Strahov (KLS),“ uvedl starosta Milevska Ivan Radosta (Jihočeši 2012).

Milevské lesy měl doposud na starosti lesní hospodář Milan Černý, to se ale má změnit. „Když tady působíte 23 let, prakticky nikdo vám neřekne, že děláte něco špatně, a najednou se doslechnete, že máte skončit a že bude vybrán někdo jiný. Je to takové divné,“ konstatoval.

Starosta ale netransparentnost postupu odmítá. „Rada vyhlásila adresný záměr. Přihlásily se tři subjekty. To bylo veřejné, nebylo to dělané přesně někomu na míru. Do 24. května by to mělo být vše administrativně vybaveno,“ vysvětlil. Poté by už mělo být jasné, za jakých podmínek Milevsko lesy novému správci předá.

Podle společnosti je kritika nezasloužená. „Nabízíme městu Milevsko slušnou nabídku spolupráce při správě jeho lesního majetku jako svému dobrému sousedovi. Záleží nám na rozvoji dobrých vztahů v místech, kde KLS působí,“ řekl vrchní lesní správce a jednatel společnosti Pavel Uhlíř.

O tom, kdo nakonec bude hospodařit s milevskými lesy, by mělo být jasno v červnu.