Jihlavské muzeum výstavou „splatí dluh“ uměleckému kováři Alfredu Habermannovi

Výstava bude zároveň splacením dluhu, který město vůči Habermannovi má, řekl kurátor výstavy Martin Kos s tím, že umělec v Jihlavě nikdy nevystavoval. Expozici připravil Habermannův žák a synovec Leopold „Poldi“ Habermann, jehož díla jsou nyní v muzeu konfrontována s Alfredovou prací.

„Chtěl jsem uspořádat tuto výstavu, protože jsem Alfredovi, kterému jsem říkal mistře, vděčen za to, že jsem se mohl takřka celý svůj život věnovat uměleckému kovářství a výtvarnému umění,“ řekl Poldi Habermann. Bratra svého otce vnímal jako ikonu a mimořádně charismatickou osobnost. Zároveň byl podle něj tvrdý a důsledný, a to i v přípravě umělecký děl, která vyžaduje návrhy, kresby a plány. Právě od nich vedla pro Poldiho cesta ke studiu malby do té úrovně, že nyní své obrazy vystavuje.

Návštěvníci si budou moci výstavu prohlédnout do 24. března.