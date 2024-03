Fenu otrávil jed zakázaný šestnáct let. Případ z Hradce Králové prověřují policisté

Pětiměsíční fenka Suki se třásla, zvracela, měla křeče a z tlamy jí šla pěna. Díky včasné léčbě ji veterináři zachránili. Její majitel Tomáš Langr celou věc krátce poté nahlásil a nyní odnesl na policii další důkazní materiál. „Vzal jsem nález ze Státního veterinárního ústavu Praha, že pes byl otráven karbofuranem, a fakturu z veteriny, že léčba a záchrana psa stály třicet tisíc,“ přiblížil.

„Případ vedeme jako přestupkové jednání. Pokud policisté šetřením zjistí, že by se mohlo jednat o trestný čin týrání zvířat, tak by pachateli mohl hrozit až tříletý pobyt za mřížemi,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Jak informovala veterinářka Jana Šimková, při otravě karbofuranem „dochází k ochrnutí veškerých nervů v těle – ale postupně, takže ze začátku můžou být příznakem zažívací problémy, které ale postupně přejdou až do ochrnutí celého těla“.

U každé látky jiné vzorky

Většinou lidé podezření na otravu policii nehlásí. Ročně řeší krajské ředitelství policie v Hradci Králové jen jednotky případů. „Většinou lidé zakopou psa na zahradě, opláčou a je to pro ně vyřešené,“ míní Langr.

Pokud se nepodaří veterinářům zvíře zachránit, mohou při podezření na otravu zaslat i vzorky z mrtvého zvířete. „U každé látky je ideální odebrat jiný orgán nebo jiné vzorky. Pokud se bavíme o karbofuranu, tak tam jsou nejlepší pro analýzu nějaké zvratky nebo obsah žaludku,“ konstatuje vedoucí oddělení chemie Státního veterinárního ústavu Praha Jan Rosmus.

Před dvěma týdny zemřela na otravu i fenka Angie. I u ní měli veterináři podezření na otravu karbofuranem. „Plánuji to nahlásit na policii. Bolí to ještě teď, i když je to dva týdny. Nikdy se s tím nesmíříme,“ zoufá si majitelka Angie Dagmar Vydarená.

Karbofuran je v České republice zakázaný od roku 2008. Podle policejního prezidia jsou tak zdrojem jedu zásoby, které lidé přechovávají z minulosti. Substance se ale do Česka dováží také ze zemí mimo Evropskou unii.