Ostravská galerie Plato se dostala do finále architektonické ceny Evropské unie

Galerie Plato sídlí ve zrekonstruované budově někdejších městských jatek v Ostravě. Autorem architektonického návrhu přestavby bylo polské studio KWK Promes Roberta Konieczného. Součástí budovy je pět výstavních sálů, fungujících samostatně i při vzájemném propojení.

Originální architektonické řešení umožňuje otočit šest stěn galerie a otevřít ji tak ze všech stran. Provoz v novém sídle zahájila instituce v září 2022, zaměřuje se na prezentaci současného umění.

Náměstek ostravského primátora Břetislav Riger (Ostravak) považuje už samotné zařazení galerie mezi finalisty za obrovský úspěch. „Je to něco fantastického, protože to je nejprestižnější architektonická cena v Evropě. Myslím si, že se opravdu projevila zkušenost architekta Konieczného, jeho zkušenost se soutěžemi, navíc je to architekt zvučného jména,“ uvedl Riger.

Porotci přijedou do Ostravy tajně

Pětici finalistů v kategorii Architektura tvoří kromě galerie Plato v Ostravě také studijní pavilon Technické univerzity v německém Braunschweigu, škola Reggio v Madridu, konvent Sainte-Lucie-de-Tallano na Korsice a veřejný prostor Hage ve švédském Lundu.

Cena Miese van der Rohe vyhlásila také dva finalisty v kategorii Objev. Do ní porota, jejíž členkou je bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová, vybrala knihovnu Gabriela Garcíi Márqueze v Barceloně a rekonstrukci náměstí v portugalské obci Piódao.

Porota v březnu navštíví finalisty. Podle náměstka utajeně, město nebo galerie nemá možnost být s porotci v kontaktu. „Rozhodovali se podle fotografií, teď přijede komise a bude vše posuzovat v reálu. Budeme muset promluvit s ředitelem galerie, aby expozice případně nezakryla některé konkrétní detaily, které by měly vyniknout,“ nastínil Riger. „O jejich návštěvě nikdo nebudeme vědět, přijedou, koupí si vstupenku a budou se kochat. Nemáme šanci na nějaký osobní přístup či kontakt, je to jako michelinská hvězda,“ dodal.

Vítěz bude znám 25. dubna. Slavnostní předání cen Miese van der Rohe se pak uskuteční 14. května v Barceloně.