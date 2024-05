Na Ceny Apollo udělaly dojem Pozdravy z polepšovny od Anny Vaverkové a virtuální Sirens

Vítězné Pozdravy z polepšovny natočila loni písničkářka Anna Vaverková jako své debutové album. Její skladby nabízí civilní elektronický pop zachycující nejistotu i absurditu společenských tlaků. Nejlepší loňský singl Sirens prezentuje digitální avatar Nivva. Za virtuálním projektem stojí především producent a skladatel Ondřej Mikula alias Aid Kid.

V obou kategoriích album i singl roku 2023 se nominace dočkali hudebník Jakub König dosud známý z kapel Obří broskev, Zvíře jménem Podzim nebo jako Kittchen za sólovou nahrávku a stejnojmenný singl Hvězdy, kapela November 2nd se svým eponymním albem a singlem All Comes Down, elektronická skupina Ohm Square za album nazvané /0 a singl Happy? a indie-popový projekt Jáchyma Kováře Yasha 96 za desku Filip a singl Go Down.