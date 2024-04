Martin Hofmann dabuje sám sebe v polské rodinné fantasy

Film Čaroděj Kajtek má být dobrodružstvím ze světa fantazie a magie. Hlavní hrdina, dvanáctiletý kluk Kajtek, v sobě objeví nadpřirozenou sílu a umění vytvářet novou realitu. Postupně přichází na to, že magická síla má své kladné, ale i záporné stránky. Než se naučí zodpovědnosti, podlehne pokušení využívat magii pro svůj prospěch.

Inspirace Harryho Pottera

Předlohou filmu je stejnojmenná polská kniha vydaná v roce 1933. Ta se stala inspirací i pro vytvoření příběhů Harryho Pottera. „Tenhle film je o nějakých základních hodnotách, které má mít člověk v srdci a v mysli. Proto říkám, že bychom se na něj mohli podívat i dvakrát, abychom si připomněli, že jsme tomu velmi dobře rozuměli, když jsme byli malí,“ podotýká Martin Hofmann.

Ve snímku si zahrál temnou postavu – zlého mága. Čaroděje Kajtka natáčel před dvěma lety, doteď si ale polské repliky pamatuje, což může při přípravě na dabing sebe samého v češtině využít. „Polský kolega, který mě pak přemluvil, je trochu naléhavější. Snažím se to vracet do méně teatrální verze, jak to Hofmann hraje, on je zlověstnější,“ popsal herec.

Česky dabovaný Čaroděj Kajtek budou tuzemská kniha promítat od července.