Krobot a Šoposká se vracejí k odloženým případům

Miroslav Krobot coby kapitán Dítě a Marika Šoposká jako kapitánka Fáberová jsou po téměř dvouleté pauze opět spolu na natáčení. „Mám pocit, jako by ta přestávka vůbec nebyla. Je to takové, že jsem vstoupil do stejné řeky, včetně štábu a vztahů uvnitř seriálu. Je to vlastně docela příjemný pocit takového bezpečí,“ okomentoval Krobot.

„Prostě všechno při starém, jako když se člověk vrátí domů,“ zhodnotila Šoposká.

Režisér Jan Pachl je i spoluautorem scénáře. Nové kauzy, které dvojice vyšetřovatelů otevírá, jsou inspirované skutečností. „Kolikrát to ani nemusí být kriminální případ, může to být jen nějaká situace v rámci hádky dvou sousedů. Více než mafiáni nás baví se soustředit na ten typ zločinu, který by mohl spáchat kdokoliv z nás,“ vysvětlil Pachl.