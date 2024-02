Galerie moderního umění v Hradci Králové otevřela tři výstavy a dál hledá mistrovské dílo

Výstava Plastika drobná a drobnější nabídne průřez drobnou plastikou sochaře Josefa Škody z dvacátých až čtyřicátých let. Prezentuje autorovy práce z kamene, bronzu, cínu, dřeva, terakoty, vápence či sádry společně s jeho kresbami.

GMU dále nabízí výstavu multimediálního umělce Olbrama Pavlíčka s názvem KORPSEPUNX: stress prosthetics. Představuje autorovy nejnovější sochy, grafiky a kresby, v nichž imituje design průmyslově vyráběných produktů a odhaluje způsoby, jimiž se propisují do života svých uživatelů.

Pavlíčkova tvorba se na výstavě setkává s dílem Mikuláše Medka nazvaným Pokus o portrét markýze de Sade III ze sbírky královéhradecké galerie. „Medek, podobně jako Pavlíček, sleduje existenciální podmínky své doby a s kritickým nadhledem ztvárňuje individuální dopady technologicky organizované společnosti,“ uvedla Bučková.

Hledá se mistrovské dílo

Výstava Josefa Václava Škody potrvá do 29. září, zbývající dvě do 26. května. Galerie zároveň pokračuje v projektu Hledá se mistrovské dílo. O nejlepším obrazu ze sbírek GMU mohou návštěvníci rozhodnout hlasováním za pomocí žetonů a to na výstavě, která prezentuje více než dvě stě děl z období od konce osmnáctého století po současnost.