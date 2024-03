Cena kakaa dosáhla rekordu. Čokoláda může podražit o desítky procent

Dodávky kakaa z Pobřeží Slonoviny, které je největším světovým producentem, meziročně klesly o třicet procent. Již před rokem byly přitom nižší než v letech předcházejících.

Obavy ze skokového zdražení

Velké potravinářské společnosti nakupují suroviny k výrobě svých produktů na dlouhou dobu dopředu a udržují si zásoby. To je i jedním z faktorů, které stojí za stále ještě relativně příznivými cenami kakaových produktů v obchodních řetězcích. Podle Tylečka to ale nemůže trvat dlouho, zdražení by pak mohlo být i skokové. Už nyní se velkoobchodní nákupy kontraktů na kakao za vysoké ceny začínají propisovat do cen v maloobchodě.

Výrobci kakaových produktů mohou přenést vysokou cenu na zákazníka či zmenšit produkty při zachování cen. Další možností je snižování objemu kakaové složky, případně se do čela marketingových kampaní mohou dostávat produkty postavené na cukru či jiných levnějších surovinách.

„Platí, že čím větší obsah kakaa, tím je vyšší riziko podstatného nárůstu cen. Situaci ovlivní také vývoj cen dalších surovin či náklady výrobců, ale růst cen kakaa je tak extrémní, že podstatné zdražení je nabíledni,“ poznamenal Tyleček.

Finanční ředitel švýcarské čokoládovny Lindt & Sprüngli Martin Hug podle agentury Bloomberg řekl, že předvídat vývoj cen kakaa je teď složité, ale že jejich podnik se snaží mít dodávky kakaa nutného k výrobě co nejvíce pod kontrolou. „Snažíme se, jak to jen jde,“ podotkl Hug.