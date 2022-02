Moskevská burza přerušila obchodování na všech trzích. Ve čtvrtek ráno to uvedla na svém webu skupina MOEX, která ji provozuje, s tím, že obnovení obchodování oznámí později. Rubl se poté, co ruský prezident Vladimir Putin nařídil ozbrojenou invazi na Ukrajinu, propadl nejníže od roku 2016. Pražská burza spadla nejníže od počátku loňského listopadu. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Na hodnotě ztrácela i česká měna, která se propadla k euru i dolaru na nejslabší úrovně za dva měsíce.