Vláda zkrátí karanténu a schválila novelu se zvýšením dávek na bydlení

Izolace nakažených koronavirem a karanténa jejich kontaktů se podle premiéra Petra Fialy (ODS) zkrátí na pět dní. Je to potřebné kvůli šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron, řekl po jednání vlády. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil, že změna bude účinná od úterý. Premiér také mluvil o tom, že příspěvky na bydlení by se mohly pro letošek kvůli zdražení energií zvýšit. Na dávku by mohlo dosáhnout také víc lidí.