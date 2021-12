Vakcíny pro děti od pěti do 11 let dorazí v úterý, uvedl Vojtěch

Očkovací látky pro děti by měly do Česka dorazit podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) 14. prosince. Objednáno je jich tři sta tisíc dávek, mají třetinovou sílu a podávají se dvě dávky. Do ordinací a očkovacích míst je bude rozvážet distributor Avenier. Látku zatím do svých ordinací objednalo 120 pediatrů. „Věřím tomu, že se jejich počet bude ještě zvyšovat, aby očkování bylo dostupné,“ uvedl Vojtěch na tiskové konferenci po jednání vlády v demisi.