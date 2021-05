Na očkování u praktických lékařů čeká přes 216 tisíc lidí, z toho asi 23 tisíc je ve věku nad 80 let, řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Od nedělní půlnoci se k očkování budou moci registrovat lidé ve věku 40 až 44 let. Praktici budou nově dostávat vakcínu Moderna. Během května a června by jim měl distributor do ordinací rozvézt celkem 454 tisíc dávek.