Vláda: Od pondělí se bude moci opět cestovat mezi okresy, část žáků se vrátí do tříd

Po vypršení nouzového stavu by 12. dubna měla nastat první vlna rozvolňování protikoronavirových opatření. Na tiskové konferenci po jednání vlády to potvrdili ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), ministr školství Robert Plaga (za ANO) a ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Otevřou se některé prodejny a služby, například obchody s dětským oblečením a obuví, čistírny, nebo budou povoleny farmářské trhy. Skončit by také mělo omezení cestovaní mezi okresy.